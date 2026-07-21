Каладзе: Сильный дождь создал проблемы на конкретных улицах в некоторых районах Тбилиси

21.07.2026 11:14





Из-за сильного дождя в Тбилиси проблемы возникли в нескольких районах города, на конкретных улицах. Об этом минувшей ночью в видеообращении заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, все соответствующие службы работают в чрезвычайном режиме и мобилизованы в различных локациях города.



«В Тбилиси идет очень сильный дождь. В некоторых районах города и на конкретных улицах возникли проблемы. Наши соответствующие службы максимально мобилизованы. Сотрудники всех ведомств работают на улицах, во всех локациях, где это необходимо. Служба "Тбилсервис" находится в полной готовности, также работают управы и, конечно, МВД и патрульная полиция, которые оказывают нам большую помощь, превентивно перекрывая конкретные участки дорог, чтобы избежать проблем. В настоящее время ведутся работы по очистке», - заявил мэр Тбилиси.



По информации заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, наиболее проблемными районами из-за сильных дождей были Диди Дигоми, территория у «Гудвилла» и несколько локаций в селе Дигоми. Проблемы также возникли на пересечении улиц Университетской и Тамарашвили, на правом берегу реки Мтквари, на улице Эристави.



По словам Бенделиани, ни одно сообщение, поступившее на горячую линию мэрии, не осталось без реагирования.



По словам начальника департамента патрульной полиции, в качестве превентивной меры было ограничено движение на нескольких участках дороги, затопленных из-за сильных дождей.





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