Саломе Зурабишвили: Аресты журналистов из-за критики политиков, это – не закон, это – авторитарная паранойя

22.07.2026 13:43





Террор в Грузии: тотальная цензура в российском стиле происходит на глазах у всех! — так 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение Тбилисского городского суда, которым журналисту Вахо Саная было назначено 14 суток административного ареста за публикацию в социальной сети.



«Арест журналистов за критику политиков — это не закон, а проявление чистой авторитарной паранойи!» — пишет в социальной сети Зурабишвили.



Напомним, Тбилисский городской суд назначил журналисту Вахо Саная 14 суток административного ареста за публикацию в социальной сети, касавшуюся председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе.





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