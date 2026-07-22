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Саломе Зурабишвили: Аресты журналистов из-за критики политиков, это – не закон, это – авторитарная паранойя


22.07.2026   13:43


Террор в Грузии: тотальная цензура в российском стиле происходит на глазах у всех! — так 5-й президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение Тбилисского городского суда, которым журналисту Вахо Саная было назначено 14 суток административного ареста за публикацию в социальной сети.

«Арест журналистов за критику политиков — это не закон, а проявление чистой авторитарной паранойи!» — пишет в социальной сети Зурабишвили.

Напомним, Тбилисский городской суд назначил журналисту Вахо Саная 14 суток административного ареста за публикацию в социальной сети, касавшуюся председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе.


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