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Шестилетняя шахматистка из Озургети победила на международном турнире
22.07.2026 15:21
Юная шахматистка из Озургети Кетеван Чхартишвили стала победительницей международного турнира, который проходил в Поти с 11 по 20 июля по швейцарской системе.
Шестилетняя спортсменка успешно выступила среди участников соревнований и заняла первое место.
Кетеван Чхартишвили занимается в шахматной секции Объединения спортивно-оздоровительных учреждений муниципалитета Озургети.
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