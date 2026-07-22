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Шестилетняя шахматистка из Озургети победила на международном турнире


22.07.2026   15:21


Юная шахматистка из Озургети Кетеван Чхартишвили стала победительницей международного турнира, который проходил в Поти с 11 по 20 июля по швейцарской системе.

Шестилетняя спортсменка успешно выступила среди участников соревнований и заняла первое место.

Кетеван Чхартишвили занимается в шахматной секции Объединения спортивно-оздоровительных учреждений муниципалитета Озургети.


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