Шестилетняя шахматистка из Озургети победила на международном турнире

22.07.2026 15:21





Юная шахматистка из Озургети Кетеван Чхартишвили стала победительницей международного турнира, который проходил в Поти с 11 по 20 июля по швейцарской системе.



Шестилетняя спортсменка успешно выступила среди участников соревнований и заняла первое место.



Кетеван Чхартишвили занимается в шахматной секции Объединения спортивно-оздоровительных учреждений муниципалитета Озургети.





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