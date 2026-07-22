«Коалиция по адвокатированию медиа»: суды используются для ограничения свободы слова

22.07.2026 16:10





«Коалиция по адвокатированию медиа» осудила решение о применении репрессивных мер в отношении журналиста телеканала Formula Вахо Саная. Как говорится в заявлении организации, при правлении партии «Грузинская мечта» суды используются как механизм реализации репрессивного законодательства и ограничения свободы слова.



«22 июля судья Звиад Цеквава приговорил журналиста Вахо Саная к 14 суткам административного ареста за публикацию в социальной сети. Этому решению предшествовал штраф в размере 6 000 лари, наложенный на журналиста по той же причине.



В период правления «Грузинской мечты» суды, как и другие государственные учреждения, активно используются для исполнения репрессивных законов и ограничения свободы слова. Арест журналиста за выражение своей позиции в социальной сети вновь подтверждает, что независимые СМИ и свобода выражения мнения в стране подвергаются прямым атакам и системному давлению.



«Коалиция по адвокатированию медиа» выражает солидарность с Вахо Саная и всеми журналистами, которые становятся объектами репрессивных механизмов из-за своей профессиональной деятельности и гражданской позиции», — говорится в заявлении.



Напомним, Тбилисский городской суд назначил журналисту Вахо Саная 14 суток административного ареста за пост в социальной сети, касавшийся председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе. Журналист был задержан возле своего дома.



Источник: SOVA

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