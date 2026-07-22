Квривишвили: В Сингапуре мы представили инвестиционные возможности Грузии, особый интерес вызвал проект порта Анаклия

22.07.2026 17:50





В рамках визита в Сингапур грузинская делегация провела встречи с представителями ведущих местных и международных финтех-компаний, которым были представлены инвестиционный потенциал и возможности Грузии. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.



По её словам, в ходе визита также состоялись встречи с представителями инвестиционного сообщества Сингапура, где обсуждались инвестиционный климат Грузии и реализуемые в стране крупные инфраструктурные проекты.



«Мы подробно обсудили с инвесторами и нашими коллегами возможности, которые правительство создаёт для привлечения инвестиций в Грузию. Особый интерес вызвал проект глубоководного порта Анаклия, а также обновлённая модель его реализации, которую правительство Грузии представило совсем недавно», — отметила министр.



Мариам Квривишвили находится в Сингапуре в составе официальной делегации, сопровождающей премьер-министра Грузии с рабочим визитом.





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