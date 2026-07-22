Суд отказал дипломатам ЕС и западных стран в доступе к процессу по делу о «саботаже»

22.07.2026 19:18





Представители дипломатического корпуса обратились к судье Тбилисского городского суда Тамар Махароблидзе с просьбой разрешить аккредитованным сотрудникам посольств присутствовать на заседаниях по так называемому делу о саботаже в качестве наблюдателей. Однако суд отказал в этой просьбе.



Письмо подписали представители:



Посольства Германии;

Посольства Франции;

Посольства Великобритании;

Посольства Польши;

Представительства Европейского союза в Грузии.

Авторы обращения подчеркнули, что, учитывая высокий общественный интерес к делу как внутри страны, так и за ее пределами, дипломатическим миссиям следует предоставить возможность присутствовать на судебных заседаниях в статусе наблюдателей.



В обращении, адресованном судье Тамар Махароблидзе, говорится:



«Насколько нам известно, в вашем производстве находится уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Зураба Гирчи Джапаридзе, Ники Гварамия, Никанора Мелия, Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Элене Хоштария по обвинениям, предусмотренным статьями 317, 318, 319 и 321 Уголовного кодекса Грузии. Нам также известно, что судебные заседания по этому делу были закрыты для публики в целях обеспечения порядка.



Учитывая высокий интерес к делу как со стороны грузинского общества, так и международного сообщества, просим предоставить аккредитованным представителям наших дипломатических миссий право присутствовать на судебных заседаниях в качестве наблюдателей. Наблюдение дипломатических представителей за судебными процессами по делам, представляющим значительный общественный интерес, является многолетней и широко признанной международной практикой, способствующей прозрачности процесса. Такое присутствие будет носить исключительно наблюдательный характер и не окажет никакого влияния на ход судебного разбирательства. Надеемся, что суд сочтет возможным предоставить такую возможность».



По информации адвокатов по так называемому делу о саботаже, судья Тамар Махароблидзе отказала в удовлетворении просьбы дипломатических миссий.



После этого сторона защиты подала аналогичное ходатайство о допуске представителей посольств к процессу, однако, как утверждают адвокаты, суд также отказал и в этом ходатайстве.



Источник: СОВА

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