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Суд отказал дипломатам ЕС и западных стран в доступе к процессу по делу о «саботаже»
22.07.2026 19:18
Представители дипломатического корпуса обратились к судье Тбилисского городского суда Тамар Махароблидзе с просьбой разрешить аккредитованным сотрудникам посольств присутствовать на заседаниях по так называемому делу о саботаже в качестве наблюдателей. Однако суд отказал в этой просьбе.
Письмо подписали представители:
Посольства Германии;
Посольства Франции;
Посольства Великобритании;
Посольства Польши;
Представительства Европейского союза в Грузии.
Авторы обращения подчеркнули, что, учитывая высокий общественный интерес к делу как внутри страны, так и за ее пределами, дипломатическим миссиям следует предоставить возможность присутствовать на судебных заседаниях в статусе наблюдателей.
В обращении, адресованном судье Тамар Махароблидзе, говорится:
«Насколько нам известно, в вашем производстве находится уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Зураба Гирчи Джапаридзе, Ники Гварамия, Никанора Мелия, Мамуки Хазарадзе, Бадри Джапаридзе и Элене Хоштария по обвинениям, предусмотренным статьями 317, 318, 319 и 321 Уголовного кодекса Грузии. Нам также известно, что судебные заседания по этому делу были закрыты для публики в целях обеспечения порядка.
Учитывая высокий интерес к делу как со стороны грузинского общества, так и международного сообщества, просим предоставить аккредитованным представителям наших дипломатических миссий право присутствовать на судебных заседаниях в качестве наблюдателей. Наблюдение дипломатических представителей за судебными процессами по делам, представляющим значительный общественный интерес, является многолетней и широко признанной международной практикой, способствующей прозрачности процесса. Такое присутствие будет носить исключительно наблюдательный характер и не окажет никакого влияния на ход судебного разбирательства. Надеемся, что суд сочтет возможным предоставить такую возможность».
По информации адвокатов по так называемому делу о саботаже, судья Тамар Махароблидзе отказала в удовлетворении просьбы дипломатических миссий.
После этого сторона защиты подала аналогичное ходатайство о допуске представителей посольств к процессу, однако, как утверждают адвокаты, суд также отказал и в этом ходатайстве.
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