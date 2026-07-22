На курорте Гомисмта в Гуриа сгорели три дома

22.07.2026 19:21





Пожар произошёл вечером 21 июля на курорте Гомисмта в Гуриа. В результате возгорания полностью сгорели три дома. По предварительным данным, никто не пострадал.



По словам очевидцев, сначала потушить огонь пытались находившиеся на месте люди, однако их усилия не увенчались успехом. Позже на курорт прибыла пожарная машина из Озургети, но, как утверждают местные жители, к тому моменту пожар уже прекратился.



В мэрии Озургети сообщили, что на курорте работают дежурные бригады пожарно-спасательной службы и скорой помощи, а из Озургети дополнительно направлена ещё одна группа.



По информации МВД Грузии, расследование ведётся по статье 187 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за повреждение или уничтожение имущества.





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