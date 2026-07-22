Премьер Сингапура о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе -Надеюсь на скорейшее углубление отношений

22.07.2026 20:10





Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг опубликовал в социальной сети пост о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.



Как пишет Лоуренс Вонг, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.



«Я рад, что сегодня в Сингапуре принял премьер-министра Ираклия Кобахидзе. У нас состоялась хорошая беседа по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере торговли, технического сотрудничества и других областях, представляющих взаимный интерес. Мы также обменялись мнениями о региональных и глобальных процессах. Я надеюсь на скорейшее углубление отношений между Сингапуром и Грузией», — пишет премьер-министр Сингапура.





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