Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер Сингапура о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе -Надеюсь на скорейшее углубление отношений


22.07.2026   20:10


Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг опубликовал в социальной сети пост о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как пишет Лоуренс Вонг, на встрече обсуждались вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

«Я рад, что сегодня в Сингапуре принял премьер-министра Ираклия Кобахидзе. У нас состоялась хорошая беседа по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере торговли, технического сотрудничества и других областях, представляющих взаимный интерес. Мы также обменялись мнениями о региональных и глобальных процессах. Я надеюсь на скорейшее углубление отношений между Сингапуром и Грузией», — пишет премьер-министр Сингапура.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна