|
|
|
В Батуми на улице Пиросмани произошло перестрелка
22.07.2026 21:27
По предварительной информации, ранен 31-летний мужчина.
По словам очевидцев, предполагаемый преступник приехал на мопеде, несколько раз выстрелил и быстро скрылся с места происшествия. На его лице была маска.
На месте работают сотрудники полиции.
Пострадавший мужчина был доставлен в больницу.
Читатели сообщают, что было около 10 выстрелов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна