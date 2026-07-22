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В Батуми на улице Пиросмани произошло перестрелка


22.07.2026   21:27


По предварительной информации, ранен 31-летний мужчина.

По словам очевидцев, предполагаемый преступник приехал на мопеде, несколько раз выстрелил и быстро скрылся с места происшествия. На его лице была маска.

На месте работают сотрудники полиции.

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу.

Читатели сообщают, что было около 10 выстрелов.


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