В Батуми на улице Пиросмани произошло перестрелка

22.07.2026 21:27





По предварительной информации, ранен 31-летний мужчина.



По словам очевидцев, предполагаемый преступник приехал на мопеде, несколько раз выстрелил и быстро скрылся с места происшествия. На его лице была маска.



На месте работают сотрудники полиции.



Пострадавший мужчина был доставлен в больницу.



Читатели сообщают, что было около 10 выстрелов.





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