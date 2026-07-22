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Полузащитник грузинского клуба «Иберия 1999» переходит в «Арсенал»
22.07.2026 22:02
17-летний полузащитник грузинского клуба «Иберия 1999» Андрия Бартишвили переходит в «Арсенал». Как сообщает британское издание Richiegold, вопрос уже решен и трансфер закрыт.
Бартишвили продолжит играть за грузинский клуб до совершеннолетия.
Richiegold пишет: ««Арсенал» заплатил за Бартишвили 4,5 миллиона фунтов стерлингов (5,34 миллиона долларов).
17-летний футболист присоединится к лондонскому клубу в 2027 году, когда достигнет совершеннолетия».
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