Полузащитник грузинского клуба «Иберия 1999» переходит в «Арсенал»

22.07.2026 22:02





17-летний полузащитник грузинского клуба «Иберия 1999» Андрия Бартишвили переходит в «Арсенал». Как сообщает британское издание Richiegold, вопрос уже решен и трансфер закрыт.



Бартишвили продолжит играть за грузинский клуб до совершеннолетия.



Richiegold пишет: ««Арсенал» заплатил за Бартишвили 4,5 миллиона фунтов стерлингов (5,34 миллиона долларов).

17-летний футболист присоединится к лондонскому клубу в 2027 году, когда достигнет совершеннолетия».





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