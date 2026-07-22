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В Тбилиси произошла стрельба, ранены трое


22.07.2026   22:38


В Тбилиси, в районе Вера, произошла стрельба.

По имеющейся информации, в результате стрельбы на пересечении улиц Шанидзе и Хорава ранены трое молодых людей: двое юношей в возрасте 17–18 лет и одна женщина.

На данный момент на месте происшествия мобилизованы полиция и бригада скорой помощи.


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