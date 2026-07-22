Саакашвили: «Иванишвили снова превратил Грузию в колонию»

22.07.2026 22:40





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили выступил с резким заявлением о россиянах и инциденте в Кахети.



Саакашвили пишет:



«Те, кто знает мою настоящую биографию, а не пропагандистские нарративы, убедятся, что меня никогда не тянуло к русским женщинам. Большинство из тех, кого я встречал, я считал довольно примитивными, грубыми существами. И это неудивительно для страны, где уничтожали лучших женщин — таких как Марина Цветаева, Анна Ахматова и Анна Политковская, — и вывели особую породу в лице Захаровой, Симоньян и им подобных.



Это женщины, которые вместо того, чтобы взяться за оружие, соглашаются отправлять своих детей на войну и на похоронах сыновей благодарят Путина за то, что он дал их первенцу возможность убить украинца и погибнуть на фронте, а не от алкоголизма.



Помню, в студенческие годы я вместе с друзьями приехал из Киева в крупнейшую на тот момент гостиницу Сочи — »Жемчужина». Примерно через три дня после моего приезда туда прибыла большая группа грузинских мужчин — и началось то, что началось.



Они гонялись за русскими женщинами по коридорам с криками: »Девушка, девушка!», таскали им продукты с рынка, дрались между собой, не сумев поделить женщин, приставали даже к уборщицам. Я дважды видел, как мои соотечественники, задрав головы, пели серенады »Наташам» под их балконами.



Глядя на всё это, я опускал глаза от стыда и скрывал своё происхождение.



В моём детстве в Бакуриани был санаторий »Солнечная долина», куда каждое лето приезжала большая группа отдыхающих, состоявшая преимущественно из женщин с Урала и из Сибири. Они доезжали поездом до Боржоми, пересаживались там на автобусы и направлялись в Бакуриани.



Уже в Боржоми их встречала целая бригада молодых грузин. Одни ехали перед автобусами, а другие сопровождали их сзади многочисленным автомобильным кортежем.



В этом санатории была дискотека. Чтобы попасть туда и приблизиться к »Наташам», нужно было дать милиционеру 20 рублей. По тем временам это были большие деньги. Насмотревшись на всё это, я больше никогда не хотел ехать в Бакуриани.



Существовало известное стихотворение русского поэта-классика и любимца грузинской »интеллигенции» Евгения Евтушенко о путешествиях русских туристок в Грузию. В нём Евтушенко рассказывал, что русские женщины весь год готовятся к поездке в Грузию — к грузинским мужчинам.



В стихотворении говорилось: »Их усатые грузины ждут давным-давно… Едут беленькие сучки к чёрным кобелям».



То есть грузинских мужчин он называл чёрными кобелями, единственная функция которых заключалась в удовлетворении русских белокурых сучек.



Именно те девять лет сломали хребет этому менталитету. Тогда мы вернули себе настоящую, а не застольную гордость. Мы перестали быть низшей расой, и у нас больше не было причин вставать перед Россией на колени. Наоборот, русские начали смотреть на нас снизу вверх.



К сожалению, всё это продолжалось ровно девять лет.



Затем Иванишвили, который по своей сути, окружению, плоти и крови является русским, снова превратил нас в колонию и снова унизил.



Отвратительно слушать заискивание явно связанных с »Грузинской мечтой» владельцев кахетинской гостиницы перед россиянами. Отвратительно смотреть на некогда славную полицию, которая задержала именно того грузина, которому россияне буквально нагадили на голову.



Хотя сегодня в Турции, Эмиратах и в Грузии моего времени такого российского туриста немедленно выдворили бы из страны и навсегда депортировали.



В этой ситуации меня радует только одно: у грузина Гиоргия, несмотря ни на что, исчезли и влечение к »Наташе», и пиетет перед ней.



Однако пока над нами сидит пророссийская диктатура »Грузинской мечты», любые разговоры о восстановлении достоинства и возвращении гордости действительно преждевременны», — написал Михаил Саакашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





