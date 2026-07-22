Часть НПО: Арест Вахо Саная – это очередной шаг, направленный против свободы выражения мнения

22.07.2026 21:22





Грузинское гражданское общество считает тревожным арест ведущего и журналиста телекомпании «Формула» Вахо Саная, что является очередным шагом против свободы выражения мнения, — говорится в совместном заявлении неправительственных организаций.



В заявлении отмечается, что власти «Грузинской мечты» посредством скоординированных атак и использования репрессивных механизмов пытаются окончательно нейтрализовать критически настроенные СМИ и вытеснить их из публичного пространства.



«Мы считаем, что данное решение суда является очередной попыткой подавить независимые СМИ и критические голоса, что характерно для авторитарных режимов российского и белорусского образца, где инакомыслие и критическое мнение являются главными врагами и мишенями авторитарной власти. Очевидно, что власти «Грузинской мечты» с максимальной точностью копируют и внедряют лучшие российские практики и пытаются приучить общество к реальности, в которой людей наказывают за выражение личных мнений и взглядов, превращая такой подход в норму.



22 июля находящийся под санкциями судья Звиад Цеквава назначил Вахо Саная 14 суток административного ареста за публикацию в социальной сети. Это первый случай, когда гражданину назначен административный арест на основании публикации в социальной сети. Ранее по той же причине Вахо Саная был оштрафован на 6 000 лари.



Очевидно, что для «Грузинской мечты» независимые СМИ и каждый критический голос являются серьезным препятствием, поскольку именно они раскрывают предполагаемые коррупционные и другие возможные преступные связи представителей власти и связанных с ними лиц, а также информируют общество о пороках, существующих в государственных институтах. Вместо того чтобы расследовать реальные преступления и привлекать виновных к ответственности, «Грузинская мечта» занимается преследованием разоблачителей и использует принятые ею же репрессивные законы, чтобы заставить их замолчать. В этом контексте особой мишенью властей являются независимые и критически настроенные СМИ, против которых направлен весь государственный репрессивный аппарат.



На протяжении многих лет правоохранительные органы, судебная система, Комиссия по коммуникациям и парламент превращены «Грузинской мечтой» в инструменты борьбы против независимых СМИ и журналистов, а также их подавления. Власти «Грузинской мечты» посредством скоординированных атак и использования репрессивных механизмов пытаются окончательно нейтрализовать критически настроенные СМИ и вытеснить их из публичного пространства.



Статья 173¹⁶ Кодекса об административных правонарушениях, на основании которой Вахо Саная был подвергнут административному аресту, была включена в кодекс парламентом «Грузинской мечты» в феврале 2025 года в ускоренном порядке, что получило отрицательную оценку со стороны ОБСЕ/БДИПЧ и Венецианской комиссии. Именно для исполнения этой статьи в Министерстве внутренних дел была создана специальная структура, которую в обществе иронично называют «департаментом скроллинга и скриншотов».



«Мы выражаем солидарность Вахо Саная, критически настроенным СМИ и всем журналистам, которые в последнее время стали мишенью репрессивной политики властей «Грузинской мечты». Независимые СМИ оказывают стране неоценимую услугу в этот критически важный момент и даже в условиях ограниченных ресурсов обеспечивают надлежащее информирование общества», — говорится в заявлении.



Заявление подписали: «Международная прозрачность — Грузия»; «Гражданское движение за свободу»; Центр исследования экономической политики; Фонд гражданского общества; Европейско-грузинский институт (EGI); Грузинский фонд стратегических и международных исследований; Институт исследования демократии (DRI); «Партнерство за права человека»; Центр прав человека (HRC); Институт толерантности и многообразия (TDI); «Грузинская демократическая инициатива» (Georgian Democracy Initiative); «Зеленая альтернатива»; Ассоциация молодых юристов Грузии; «Европейская орбита Грузии»; Центр социальной справедливости; Институт развития свободы информации (IDFI); «Превенция ради прогресса»; Академия будущего Грузии.





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