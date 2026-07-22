GYLA: решение по делу Вахо Саная противоречит европейским стандартам

22.07.2026 19:18





Решение суда по делу журналиста Вахо Саная является очередным очевидным примером необоснованного ограничения свободы выражения мнения, цензуры и создания атмосферы самоцензуры в общественном пространстве, заявляют в Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA).



В НПО считают, что судебное решение прямо противоречит конституционным и европейским стандартам защиты прав человека.



«Лишение свободы известного журналиста и сотрудника телеканала Formula Вахо Санаи за реализацию его фундаментального права на свободу выражения мнения происходит на фоне ограничительной и репрессивной политики в отношении СМИ, а также репрессивных мер, направленных непосредственно против телеканала Formula. Речь идет, в частности, о гражданском иске и судебном решении, имеющих признаки SLAPP-иска (стратегического судебного иска против общественного участия), а также о параллельном уголовном расследовании в связи с сюжетом, подготовленным телеканалом.



Сегодняшнее решение суда стало еще одним очевидным примером неправомерного ограничения свободы выражения мнения граждан, а также создания атмосферы цензуры и самоцензуры. Оно однозначно противоречит как Конституции Грузии, так и европейским стандартам в области прав человека, которые представители партии «Грузинская мечта» и МВД, по нашему мнению, намеренно искажают и неверно интерпретируют.



Очевидно, что осуществляется массовый и системный контроль над свободой выражения мнения с использованием таких форм и законодательства, которые позволяют произвольно применять санкции. По своей строгости эти меры могут быть сопоставимы с уголовной ответственностью, создают институциональные механизмы системной цензуры и игнорируют гарантии защиты свободы слова», — говорится в заявлении.



Напомним, Тбилисский городской суд назначил журналисту Вахо Саная 14 суток административного ареста за пост в социальной сети, касавшийся председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе. Журналист был задержан возле своего дома.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





