Ираклий Чиковани встретился с послом Индии в Грузии

22.07.2026 17:50





Вице-премьер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани провёл ознакомительную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Грузии Амитом Кумаром Мишрой.



Министр обороны пожелал дипломату успехов в дальнейшей работе и поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.



Стороны обсудили динамику двусторонних отношений, а также перспективы развития сотрудничества в различных сферах.



Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии.





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