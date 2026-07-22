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Ираклий Чиковани встретился с послом Индии в Грузии


22.07.2026   17:50


Вице-премьер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани провёл ознакомительную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Индия в Грузии Амитом Кумаром Мишрой.

Министр обороны пожелал дипломату успехов в дальнейшей работе и поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Стороны обсудили динамику двусторонних отношений, а также перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Грузии.


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