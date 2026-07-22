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Михаил Сарджвеладзе встретился с первым секретарём и консулом посольства Австралии в Грузии Дженнифер Кингсман
22.07.2026 17:50
Министр по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе встретился с первым секретарём и консулом посольства Австралии в Грузии (с резиденцией в Анкаре) Дженнифер Кингсман.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, Михаил Сарджвеладзе ознакомил Дженнифер Кингсман с деятельностью ведомства. В ходе ознакомительной встречи стороны обсудили текущие государственные программы и планируемые реформы в сферах расселения вынужденных переселенцев, трудовой политики, социальной защиты и здравоохранения.
«Михаил Сарджвеладзе подчеркнул важность партнёрства между Грузией и Австралией. В свою очередь, Дженнифер Кингсман выразила готовность содействовать активному развитию сотрудничества между двумя странами. Стороны также обсудили перспективы реализации совместных проектов», — говорится в сообщении министерства здравоохранения.
Во встрече также приняли участие представители министерства здравоохранения Грузии и Генерального консульства Австралии.
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