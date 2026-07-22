В Гурджаани собираются построить «Винный город»

22.07.2026 16:13





Компания-победитель недавнего тендера уже представила первые эскизы будущего комплекса, который будет построен в Кахети. Стоимость проекта составит около 1,5 млн лари, правда, дата завершения работ пока неизвестна.



«Винный город» должен стать культурным и туристическим центром региона. Согласно предварительным планам, пространство будет включать:



• Постоянные и временные выставки

• Интерактивные образовательные пространства

• Винная библиотека и хранилище

• Дегустационный зал и гастрономические площадки

• Общественные и рекреационные зоны

• Гостиницы, рестораны и другие коммерческие помещения



Целью же «Винного города» станет защита и популяризация культурного наследия, укрепление научной деятельности, развитие туризма и экономики, а также содействие местным производителям.





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