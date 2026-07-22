|
|
|
В Гурджаани собираются построить «Винный город»
22.07.2026 16:13
Компания-победитель недавнего тендера уже представила первые эскизы будущего комплекса, который будет построен в Кахети. Стоимость проекта составит около 1,5 млн лари, правда, дата завершения работ пока неизвестна.
«Винный город» должен стать культурным и туристическим центром региона. Согласно предварительным планам, пространство будет включать:
• Постоянные и временные выставки
• Интерактивные образовательные пространства
• Винная библиотека и хранилище
• Дегустационный зал и гастрономические площадки
• Общественные и рекреационные зоны
• Гостиницы, рестораны и другие коммерческие помещения
Целью же «Винного города» станет защита и популяризация культурного наследия, укрепление научной деятельности, развитие туризма и экономики, а также содействие местным производителям.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна