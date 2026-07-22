Управляющая команда аэропорта Сингапура заинтересован в участии в тендере по проекту аэропорта в Вазиани - министр

22.07.2026 16:43





Проектом международного аэропорта Вазиани заинтересовалась управляющая команда главного гражданского международного аэропорта Сингапура - Чанги. Соответствующее заявление министр экономики Грузии Мариам Квривишвили сделала в разговоре с представителями СМИ.



По ее словам, «они фактически подтвердили свою заинтересованность в участии в тендере, который правительство Грузии объявит при выборе компании-партнера».



«У нас состоялась встреча с управляющей командой сингапурского аэропорта Чанги. Аэропорт Чанги признан во всем мире одним из лучших аэропортов с точки зрения качества обслуживания и эксплуатации, и мы особенно рады, что проект нашего нового аэропорта — международного аэропорта Вазиани — вошел в сферу интересов управляющей команды аэропорта Чанги, и в ходе встречи они фактически подтвердили нам очень большой интерес к участию в тендере, который правительство Грузии объявит при выборе компании-партнера», — заявила Мариам Квривишвили.



По ее же словам, на встрече было отмечено, что Грузия является исключительно интересной страной с точки зрения инвестиций, а рост, который наблюдается в ряде секторов экономики Грузии, является очевидным.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





