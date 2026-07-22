Нил Пурик: Одна из моих главных рекомендаций — шире рассказывать об экономическом успехе Грузии

22.07.2026 15:06





«Одна из моих главных рекомендаций заключается в том, чтобы гораздо шире распространять историю экономического успеха Грузии, а также историю её растущей роли для Центральной Азии — особенно среди международного сообщества в Юго-Восточной Азии, Сингапуре и других странах региона», — заявил заместитель председателя совета директоров компании GlobalFoundries Нил Пурик.



По его словам, между путём развития Сингапура и процессами, которые сегодня происходят в Грузии, существует много общего.



«На мой взгляд, то, о чём говорили премьер-министр, министр экономики и заместитель министра, очень хорошо отражает тот прогресс, которого Грузия достигла за многие годы. Мне кажется, что многие люди в Юго-Восточной Азии недостаточно знают об успешном развитии, которое произошло в Грузии.



Поэтому одна из главных рекомендаций, которую я бы дал, — сделать гораздо более известной историю экономического успеха Грузии, её достижений в развитии человеческого капитала, а также историю её растущего значения для Центральной Азии. Особенно важно донести эту информацию до международной аудитории в Юго-Восточной Азии, Сингапуре и других странах Азии.



Это действительно выдающаяся история. Как я уже отмечал во время нашей беседы, я вижу множество сходств между развитием Сингапура за последние 50 лет и тем процессом, который сегодня проходит Грузия.



На мой взгляд, это небольшие страны, которые играют гораздо более значимую роль, чем можно было бы предположить, исходя только из их размера. Поэтому я считаю, что потенциал в сфере развития талантов и человеческих ресурсов, а также межкультурного сотрудничества и обмена опытом между двумя юрисдикциями действительно огромен», — отметил Нил Пурик.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе находится с рабочим визитом в Сингапуре. Он прибыл туда вместе с делегацией, в состав которой входят вице-премьер и министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, а также глава администрации правительства Леван Жоржолиани.





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