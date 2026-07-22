Евродепутат Майкл Галер: советская Грузия становится реальностью

22.07.2026 15:12





Депутат Европарламента Майкл Галер прокомментировал решение Тбилисского городского суда о назначении журналисту Вахо Саная 14 суток административного ареста за публикацию в социальной сети, заявив, что «Советская Грузия становится реальностью».



«Журналисту телеканала Formula Вахо Саная назначили 14 суток ареста за публикацию в Facebook. То, что в России он получил бы гораздо более суровое наказание, вовсе не служит утешением.



Это показывает, на какой стороне Европы сегодня находится Грузия – на стороне ее авторитарной части», — написал европарламентарий.



Напомним, Тбилисский городской суд приговорил Вахо Саная к 14 суткам административного ареста из-за поста в соцсети, касавшегося председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе.





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