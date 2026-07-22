Новую оппозиционную партию создадут в Грузии

22.07.2026 13:23





О создании новой политической силы объявили политики, в разное время покинувшие ряд ныне действующих оппозиционных партий.



Детали. Соответствующее заявление было сделано в вечернем эфире канала TV Pirveli от 21 июля. Другие подробности политики пока не сообщили.



Состав. В это объединение войдут:



▪️ Саба Буадзе (ранее был в «Лело — Сильная Грузия»);

▪️ Бадри Григалашвили («Гирчи — Больше свободы»);

▪️ Ника Оболадзе («Национальное движение»);

▪️ Цотне Коберидзе («Гирчи — Больше свободы»);

▪️ Борис Куруа («Гирчи — Больше свободы»).



Цитата. «О том, почему мы больше не состоим в тех партиях, в которых были, мы много говорили: в разные моменты возникали различные разногласия — как политические, так и стратегические. Но эти разногласия, пожалуй, логичны, потому что нам проще говорить на одном языке друг с другом, чем с другим политическим поколением, вместе с которым мы прошли этот путь... Нам нужна не просто новая партия, нам нужно новое политическое предложение», — заявил Саба Буадзе.





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