Сиоридзе: Отправлять человека в тюрьму за свободу слова – этот почерк характеризует самые дикие, авторитарные режимы

22.07.2026 15:00





Отправка людей под арест за свободное выражение мнения и отличную от других позицию стала новым почерком «Грузинской мечты». Вахо Саная не удастся сломить — Он очень скоро вернется к общественной деятельности и продолжит разоблачать этот режим, — так член партии «Лело — Сильная Грузия» Георгий Сиоридзе прокомментировал административный арест журналиста Вахо Саная.



По его словам, этот случай обязательно должен найти отражение в соответствующих докладах международных партнеров.



«Отправка людей под арест за свободное выражение мнения и отличную от других позицию стала новым почерком «Грузинской мечты», характерным для самых жестких авторитарных режимов. Это антиконституционные нормы, а их применение является несоразмерным.



Что касается Вахо Саная, то он уже давно вызывает раздражение у режима «Грузинской мечты». Он выступал с резкими заявлениями и оценками, и «Грузинская мечта» попыталась показательно его наказать. Это является не только нападением на свободу слова и средства массовой информации, но и показательным случаем, который обязательно должен быть отражен в соответствующих докладах международных партнеров.



Вахо Саная не удастся сломить. Он очень скоро вернется к общественной деятельности и продолжит разоблачать этот режим», — заявил Георгий Сиоридзе.





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