Пит Пател: Грузия и Сингапур являются связующими центрами для более широкого региона

22.07.2026 16:04





«Мы видим много общего между Грузией и Сингапуром: у обеих стран небольшое население, однако их влияние значительно превышает то, что можно было бы ожидать, исходя из их размеров. Обе страны являются связующими центрами для более широкого региона, и именно здесь открываются огромные возможности», — заявил Пит Пател, исполнительный директор GFTN по регионам Ближнего Востока, Африки, Америки и Среднего коридора.



По его словам, как и Сингапур, Грузия имеет возможность стать региональным центром.



«Несколько лет назад мы начали сотрудничество с Национальным банком Грузии, чтобы совместно реализовать программу, в рамках которой проводится Тбилисский финансовый саммит. Цель этой инициативы — привлечь внимание к значительным инновациям и талантам, существующим в Грузии, а также во всём регионе Среднего коридора.



Мы видим много сходств между Грузией и Сингапуром: обе страны имеют небольшое население, но играют гораздо более значимую роль, чем можно было бы предположить. Обе страны выполняют функцию связующего центра для более широкого региона, и именно в этом заключается большая возможность.



Как Сингапур смог привлечь бизнес, талантливых специалистов и технологии, благодаря чему компании размещают там свои центры и затем работают на весь регион, так и сегодня мы наблюдаем похожий процесс в Грузии.



Программу, которую мы реализуем, мы проведём в октябре. Мы приглашаем всех — как из региона, так и из Грузии — собраться вместе на Тбилисском финансовом саммите», — заявил Пит Пател.





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