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Предотвращен незаконный ввоз большого количества огнестрельного оружия в Грузию – арестованы 2 человека


22.07.2026   14:28


Сотрудники Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел и Таможенного управления Службы доходов Министерства финансов предотвратили незаконный ввоз большого количества огнестрельного оружия в Грузию и арестовали двух человек, один из которых является иностранным гражданином.

В результате досмотра транспортных средств, принадлежащих обвиняемым, на таможенном пункте «Сарпи» и в экономической зоне морского порта Поти, в качестве вещественных доказательств были изъяты: до 500 боевых патронов, 2 пневматических спортивных ружья, более 2000 гильз, до 900 гильз и 2,5 килограмма пороха, предназначенного для боеприпасов.

Ведется расследование по статьям 236, 19-236 и 19-214 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы на срок до 9 лет.


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