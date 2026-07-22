Предотвращен незаконный ввоз большого количества огнестрельного оружия в Грузию – арестованы 2 человека

22.07.2026 14:28





Сотрудники Центрального управления уголовной полиции Министерства внутренних дел и Таможенного управления Службы доходов Министерства финансов предотвратили незаконный ввоз большого количества огнестрельного оружия в Грузию и арестовали двух человек, один из которых является иностранным гражданином.



В результате досмотра транспортных средств, принадлежащих обвиняемым, на таможенном пункте «Сарпи» и в экономической зоне морского порта Поти, в качестве вещественных доказательств были изъяты: до 500 боевых патронов, 2 пневматических спортивных ружья, более 2000 гильз, до 900 гильз и 2,5 килограмма пороха, предназначенного для боеприпасов.



Ведется расследование по статьям 236, 19-236 и 19-214 Уголовного кодекса, предусматривающим лишение свободы на срок до 9 лет.





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