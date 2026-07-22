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На стройке в Тбилиси проседает почва - строительство было остановлено
22.07.2026 15:36
В фейсбуке было опубликовано видео, согласно которому в Тбилиси на улице Любляна (район Диди Дигоми) рядом с котлованом наблюдаются признаки проседания почвы. Авторка ролика просит властей о помощи, «пока не случилось что-то ужасное».
Столичные власти сообщили изданию BMG, что речь идет о территории, прилегающей к строительству многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Любляна, 50, где трещины на асфальтовом покрытии были зафиксированы еще 4 июня 2026 года.
По информации мэрии, сразу же после этого Муниципальная инспекция Тбилиси приняла постановление о приостановке строительства и поручила строительной компании представить соответствующее экспертное заключение.