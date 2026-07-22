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Нарушения обнаружили на предприятиях по производству безалкогольных напитков в Тбилиси
22.07.2026 15:44
Инспекторы Национального агентства продовольствия провели внеплановую проверку находящихся в Тбилиси производств безалкогольных напитков.
По заявлению ведомства, ООО Surneli (адрес: ул. Тавадзе, 12) и предприятия индивидуального предпринимателя Г. М. Tbilisuri (адрес: ул. Серги Джикия, 28) не соответствало требованиям законодательства. В частности зафиксировали нарушения:
▪️ гигиенических норм;
▪️ ненадлежащую мойку и дезинфекцию;
▪️ правил маркировки (этикетирования);
▪️ правил прослеживаемости пищевых добавок.
Санкции. Они были оштрафованы, а производственный процесс приостановлен до устранения выявленных несоответствий.
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