Нарушения обнаружили на предприятиях по производству безалкогольных напитков в Тбилиси

22.07.2026 15:44





Инспекторы Национального агентства продовольствия провели внеплановую проверку находящихся в Тбилиси производств безалкогольных напитков.



По заявлению ведомства, ООО Surneli (адрес: ул. Тавадзе, 12) и предприятия индивидуального предпринимателя Г. М. Tbilisuri (адрес: ул. Серги Джикия, 28) не соответствало требованиям законодательства. В частности зафиксировали нарушения:



▪️ гигиенических норм;

▪️ ненадлежащую мойку и дезинфекцию;

▪️ правил маркировки (этикетирования);

▪️ правил прослеживаемости пищевых добавок.



Санкции. Они были оштрафованы, а производственный процесс приостановлен до устранения выявленных несоответствий.





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