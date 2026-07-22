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Кобахидзе встретился в Сингапуре с представителями финтех-компаний
22.07.2026 15:47
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках рабочего визита в Сингапур встретился с представителями финтех-компаний. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.
Согласно информации администрации правительства, на встрече, прошедшей в формате круглого стола, глава правительства подчеркнул стратегическое расположение Грузии и её особую роль в обеспечении региональной связанности.
«Премьер-министр также отметил благоприятную бизнес-среду в Грузии, либеральную налоговую систему, предсказуемую законодательную базу и макроэкономическую стабильность, которые создают привлекательные условия для долгосрочных инвестиций.
Ираклий Кобахидзе также рассказал о показателях экономического роста страны и высоких позициях Грузии в международных рейтингах, подчеркнул темпы развития финансового сектора и отметил, что всё это создаёт хорошую основу для внедрения новых финансовых услуг в стране и формирования долгосрочного партнёрства между представителями бизнеса Грузии и Сингапура.
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии представило презентацию об инвестиционных возможностях страны. Глава правительства также ответил на вопросы представителей сингапурского бизнеса. Во встрече приняли участие представители около 30 крупных финтех-компаний Сингапура», — говорится в сообщении администрации правительства.
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