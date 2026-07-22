Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе встретился в Сингапуре с представителями финтех-компаний


22.07.2026   15:47


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках рабочего визита в Сингапур встретился с представителями финтех-компаний. Об этом сообщает администрация правительства Грузии.

Согласно информации администрации правительства, на встрече, прошедшей в формате круглого стола, глава правительства подчеркнул стратегическое расположение Грузии и её особую роль в обеспечении региональной связанности.

«Премьер-министр также отметил благоприятную бизнес-среду в Грузии, либеральную налоговую систему, предсказуемую законодательную базу и макроэкономическую стабильность, которые создают привлекательные условия для долгосрочных инвестиций.

Ираклий Кобахидзе также рассказал о показателях экономического роста страны и высоких позициях Грузии в международных рейтингах, подчеркнул темпы развития финансового сектора и отметил, что всё это создаёт хорошую основу для внедрения новых финансовых услуг в стране и формирования долгосрочного партнёрства между представителями бизнеса Грузии и Сингапура.

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии представило презентацию об инвестиционных возможностях страны. Глава правительства также ответил на вопросы представителей сингапурского бизнеса. Во встрече приняли участие представители около 30 крупных финтех-компаний Сингапура», — говорится в сообщении администрации правительства.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна