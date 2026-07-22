|
|
|
Один человек арестован по обвинению в мошенническом присвоении крупной суммы денег
22.07.2026 14:29
Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством и Главного следственного отдела детективов Тбилисского управления полиции Министерства внутренних дел арестовали человека по обвинению в мошенническом присвоении крупной суммы денег.
В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый обещал своему другу помощь в покупке автомобиля через онлайн-аукцион и его транспортировке в Грузию, и на этом основании вымогал у него крупную сумму денег, но не выполнил своего обещания и мошенническим путем незаконно присвоил 16 800 долларов США, принадлежащих потерпевшему.
В результате оперативных мер и следственных действий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов, мужчина был арестован в качестве обвиняемого по решению судьи.
Расследование ведется по статье 180, части 3 Уголовного кодета, которая предусматривает наказание до 9 лет лишения свободы.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна