В Грузии создадут единый реестр иностранцев

22.07.2026 13:19





В Грузии будет создана новая единая база данных и Реестр иностранцев с целью учета иностранных граждан и мониторинга их правового статуса в стране.



Новые правила вводятся в рамках поправок к Закону «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства»х».



Соответствующие законодательные изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.



Новое регулирование предусматривает два основных направления: создание Реестра иностранцев и единой базы данных.



«1. В целях создания единой базы данных об учете иностранцев и их правовом статусе может быть создан Реестр иностранцев, администрирование которого будет осуществлять Агентство развития государственных услуг Министерства юстиции Грузии. Порядок ведения единой базы данных об иностранцах, обработки содержащихся в ней данных (в том числе биометрических), а также обмена этой информацией с другими государственными учреждениями будет определяться постановлением правительства Грузии.



2.В целях обеспечения государственной безопасности, общественной безопасности и/или правопорядка создается база данных об иностранных гражданах, которые находятся или находились в Грузии без законных оснований. Администрирование этой базы данных будет осуществлять Министерство внутренних дел Грузии», — говорится в законе.



Информация и документация, содержащиеся в базе данных МВД, не будут публичными. Порядок создания и ведения базы данных, а также обработки и обмена информацией будет определяться министром внутренних дел Грузии.



О создании единого Реестра иностранцев в прошлом месяце также говорил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе. По его словам, реестр позволит государству более эффективно учитывать въезд иностранных граждан в страну, их регистрацию, использование государственных услуг, а также усилить борьбу с нелегальной миграцией.



«Вводится понятие единого Реестра иностранцев. Думаю, что реестр станет серьезной основой для детального учета и контроля въезда всех иностранцев в страну, их регистрации и пользования услугами. Так же, как существует реестр граждан Грузии, мы считаем, что на базе Агентства развития государственных услуг Министерства юстиции должен быть создан единый Реестр иностранцев. Это позволит сделать более эффективными контроль за въездом каждого иностранного гражданина, использованием им услуг и борьбу с нелегальной миграцией», — заявил Дарахвелидзе.







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