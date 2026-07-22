В Национальном музее Грузии открылась международная выставка бронзовых сокровищ китайской провинции Шэньси

22.07.2026 12:28





В Национальном музее Грузии открылась международная выставка «От Жёлтой реки до Кавказа: бронзовые сокровища китайской провинции Шэньси». Об этом сообщает министерство культуры Грузии.



По данным министерства, в экспозиции представлены 36 выдающихся бронзовых экспонатов из коллекции Музея провинции Шэньси, охватывающих почти два тысячелетия (XVI век до н. э. — III век н. э.).



В развитии древней китайской цивилизации одну из решающих ролей сыграла бронзовая культура. Она оказала значительное влияние на формирование китайской государственности, искусства и культурных традиций.



«Выставка коллекции Музея провинции Шэньси в Грузии предоставляет грузинским посетителям уникальную возможность познакомиться с бронзовой цивилизацией Китая — одной из важнейших частей мирового культурного наследия. Подобные проекты укрепляют сотрудничество и дружбу между нашими странами, углубляют процесс культурного диалога между Грузией и Китаем», — заявил заместитель министра культуры Грузии Григол Церцвадзе на церемонии открытия выставки.



На открытии выставки присутствовали генеральный директор Национального музея Грузии Давид Лорткипанидзе, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Грузии Чжоу Цянь, посол Республики Армения в Грузии Ашот Смбатян и заместитель директора Музея провинции Шэньси Лан Юйцзюнь.





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