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Журналист Вахо Саная приговорен к 14 суткам административного ареста за пост в социальной сети


22.07.2026   12:26


Тбилисский городской суд назначил журналисту Вахо Саная 14 суток административного ареста за публикацию в социальной сети, касавшуюся председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе.

Соответствующее решение принял судья Звиад Цеквава.

В Министерство внутренних дел Грузии с требованием дать правовую оценку публикации обратилось Управление по борьбе с языком ненависти, созданное в структуре ведомства.


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