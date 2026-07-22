Журналист Вахо Саная приговорен к 14 суткам административного ареста за пост в социальной сети

22.07.2026 12:26





Тбилисский городской суд назначил журналисту Вахо Саная 14 суток административного ареста за публикацию в социальной сети, касавшуюся председателя парламента Шалвы Папуашвили и депутата Владимира Божадзе.



Соответствующее решение принял судья Звиад Цеквава.



В Министерство внутренних дел Грузии с требованием дать правовую оценку публикации обратилось Управление по борьбе с языком ненависти, созданное в структуре ведомства.





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