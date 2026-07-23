Пять крупнейших банков Грузии переходят на систему Nasdaq

23.07.2026 13:46





Банковская система Грузии готовится к одному из самых крупных технологических обновлений за последние годы. Bank of Georgia, TBC Bank, Liberty Bank, Terabank и Basisbank перейдут на единую международную платформу Nasdaq Calypso, которая используется ведущими финансовыми организациями мира для управления денежными потоками, валютными операциями и финансовыми рисками.



За последние пять лет активы банковского сектора выросли почти до $38 млрд, и прежняя инфраструктура уже перестала соответствовать масштабу рынка. Вместо того чтобы каждому банку отдельно тратить миллионы на разработку и обслуживание собственных систем, было принято решение создать единую современную платформу при поддержке Национального банка Грузии.



Для обычных клиентов изменения останутся практически незаметными, но такие проекты делают банковскую систему более надежной. Повышается скорость обработки операций, улучшается управление рисками, а финансовый сектор становится устойчивее к кризисам и внешним потрясениям.



Фактически речь идет о переходе банковской отрасли на новый технологический уровень. Поскольку именно эти пять банков контролируют основную часть активов страны, модернизация затронет практически весь финансовый рынок. Это также делает Грузию более привлекательной для международных инвесторов и облегчает интеграцию в глобальную финансовую систему.







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