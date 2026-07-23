Бочоришвили: Визит премьер-министра в Сингапур стал прекрасной возможностью и важным шагом на пути к укреплению связей между двумя странами и двумя регионами

23.07.2026 13:10





»Развитие отношений между Грузией и Сингапуром стало одной из ключевых тем официального визита премьер-министра, который имел большое значение для дальнейшего сотрудничества двух стран. На встречах высокого уровня мы обсудили вопросы укрепления политических и экономических связей, а также шаги, которые могут быть предприняты в будущем для развития экономического сотрудничества и политического диалога», – об этом, оценивая визит премьер-министра в Сингапур, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По словам министра, особое значение в рамках визита имели встречи с коллегами-министрами, на которых стороны обсудили возможности углубления сотрудничества и обмена опытом.



«Этот визит был важен тем, что состоялись встречи с министрами-коллегами. У меня была возможность обсудить со своим коллегой перспективы укрепления политических и экономических связей между Грузией и Сингапуром. Мы также говорили о важности обмена опытом. Обе наши страны сталкиваются с похожими вызовами и обладают схожими возможностями, поэтому обмен опытом имеет большое значение для дальнейшей совместной работы», — заявила Мака Бочоришвили.



По её словам, в ходе встреч также было уделено внимание вопросам укрепления регионального сотрудничества.



«Мы также обсудили развитие региональных связей. Для Грузии Сингапур является важным партнёром с точки зрения укрепления отношений со странами Азии. В этом контексте связи с Грузией также важны и для Сингапура — с целью расширения сотрудничества с нашим регионом. Именно поэтому визит премьер-министра стал хорошей возможностью и важным шагом для укрепления связей между двумя странами и двумя регионами», — заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.





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