В ЕС заявили, что санкции против НПЗ в Кулеви носят превентивный характер

24.07.2026 15:49





Евросоюз примет окончательное решение о запрете транзакций с нефтеперерабатывающим заводом в Кулеви через шесть месяцев. Оно будет зависеть от того, откажется ли предприятие от переработки российской нефти. Об этом говорится в разъяснении Европейской службы внешних связей (EEAS), предоставленном агентству bm.ge.



«Решение о включении Кулевского нефтеперерабатывающего завода в список подсанкционных субъектов Евросоюз примет в шестимесячный срок, чтобы дать заводу возможность диверсифицировать источники поставок сырой нефти. После оценки, проведенной Еврокомиссией, Совет ЕС решит, по-прежнему ли необходимо, чтобы нефтеперерабатывающий завод оставался в этом списке», — сообщили в пресс-службе ЕС.



В рамках 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюз создал юридическую рамку, которая позволяет запрещать любые сделки с НПЗ как в самой России, так и в третьих странах, если эти заводы перерабатывают или принимают российскую сырую нефть и нефтепродукты.



В Брюсселе объявили, что на основании этого правила ограничивают транзакции с грузинским объектом в Кулеви, однако запрет вступает в силу не мгновенно, а через 6 месяцев. Как отмечалось в заявлении Совета ЕС, переходный период необходим для того, чтобы европейский бизнес смог разорвать контракты.





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