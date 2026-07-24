Пентагон внес ведущие российские вузы в список национальных угроз

24.07.2026 13:14





Министерство обороны США опубликовало список иностранных организаций, которые представляют угрозу национальной безопасности США в научной сфере. В Пентагоне заявили, что включенные в список институты и университеты ведут деятельность, которая повышает риск неправомерного использования результатов исследований, финансируемых США. Документ подготовлен в соответствии с разделом 1286 Закона о национальной обороне США.



Всего в перечень включены 130 научных и образовательных организаций из России, Китая и Ирана. Из России в перечень вошли 33 образовательные организации. Среди них — МГУ, МГТУ им. Баумана, МАИ, МФТИ, ВШЭ, УрФУ, Томский политех, ННГУ, Астраханский госуниверситет, Военно-морская академия им. Кузнецова, КНИТУ-КАИ, МИРЭА, НИЦ «Курчатовский институт», Сколтех, а также ряд институтов РАН.



Пентагон рекомендовал исследователям, университетам и промышленным предприятиям США проявлять повышенную осторожность при сотрудничестве, финансировании и обмене данными с этими учреждениями. Включение в перечень означает, что Минобороны США не сможет финансировать исследования, проводимые совместно с этими организациями.



Ряд российских вузов уже входят в санкционные списки. 24 ноября 2021 года США включили МФТИ в экспортный санкционный список и обвинили его в сотрудничестве с оборонным сектором. 2 августа 2022 года его включили в SDN List OFAC. Также санкции против МФТИ ввели Канада, Великобритания, Швейцария и Япония. МФТИ вошел в 20-й пакет санкций Евросоюза — в Брюсселе заявили, что причиной стали программы в области беспилотных технологий. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отмечал, что санкции усложняют международное научное сотрудничество. По его словам, многие зарубежные научные журналы перестали принимать статьи сотрудников института, в результате количество научных публикаций МФТИ сократилось на 20–25%.



Также под санкциями находятся многие ведущие университеты, связанные с добычей полезных ископаемых. В 2023 году США также включили в список SDN Санкт-Петербургский горный университет, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина и Российский государственный геологоразведочный университет.





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