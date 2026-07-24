В Грузии запущен сервис дистанционного переоформления транспортных средств

24.07.2026 13:46





Министерство внутренних дел Грузии запустило в Агентстве обслуживания сервис дистанционного переоформления транспортных средств.



Как говорится в распространенной ведомством информации, презентация нового сервиса дистанционного переоформления транспортных средств состоялась сегодня.



«В мероприятии приняли участие директор Агентства обслуживания Шалва Кбилашвили, заместители директора, представители Центрального департамента Рустави и различных подразделений. Выступая на презентации, Шалва Кбилашвили отметил, что одним из главных приоритетов агентства является непрерывное совершенствование процессов обслуживания и обеспечение граждан современными, быстрыми и комфортными сервисами.



В рамках презентации заместитель директора агентства Нино Эпхошвили ознакомила присутствующих с принципом работы нового электронного сервиса, процедурами его использования и техническими возможностями. Воспользоваться новым сервисом граждане могут как через мобильное приложение Агентства обслуживания — SERVICE AGENCY, так и через веб-сайт Sa.gov.ge», — говорится в сообщении.





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