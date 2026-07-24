Командующий Объединенным учебным центром НАТО генерал-майор Богдан Рыцерский посетил Грузию

24.07.2026 14:04





В Грузии с рабочим визитом находился командующий Объединённым центром подготовки сил НАТО (JFTC) генерал-майор Богдан Рыцерский.



Как сообщает Министерство обороны Грузии, в рамках визита генерал встретился с заместителем командующего Силами обороны Грузии генерал-майором Ираклием Чичинадзе.



«Стороны обсудили возможности Сил обороны Грузии и перспективы дальнейшего развития сотрудничества.



Командующего Объединённым центром подготовки сил НАТО (JFTC) принял Совместный центр подготовки и оценки НАТО–Грузия (JTEC). Во время визита в Крцаниси командующий JTEC полковник Давид Гагуа представил генерал-майору Богдану Рыцерскому информационный брифинг, ознакомив его с историей центра, его целями, задачами, реализованными проектами и планами на будущее. На встрече было подчёркнуто многолетнее плодотворное сотрудничество между учебными центрами, а также значительная поддержка, оказываемая JFTC в процессе развития JTEC.



После завершения брифинга состоялась церемония проводов руководителя Группы советников НАТО подполковника Пер Ивара Педерсена и главного сержанта Якоба Йенсена.



Заместитель командующего Силами обороны генерал-майор Ираклий Чичинадзе, а также руководители JTEC и JFTC поблагодарили представителей Группы советников НАТО за вклад в развитие военного сотрудничества между Грузией и НАТО и вручили им памятные подарки.



В рамках визита командующий Объединённым центром подготовки сил НАТО (JFTC) также посетил Центр боевой подготовки (CTC), входящий в состав JTEC», — говорится в сообщении Министерства обороны Грузии.





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