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Национальное бюро судебной экспертизы временно приостанавливает работу


24.07.2026   14:43


Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули сообщило о временной приостановке работы по всей Грузии из-за проблем с доступом к электронным системам.

В заявлении говорится, что доступ к электронным системам бюро временно ограничен по причинам, связанным с "внешними факторами". В связи с этим оказание услуг на данный момент приостановлено.

Специалисты бюро работают над устранением неисправности.

Причина ограничения доступа в заявлении не уточняется.


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