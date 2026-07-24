Национальное бюро судебной экспертизы временно приостанавливает работу

24.07.2026 14:43





Национальное бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули сообщило о временной приостановке работы по всей Грузии из-за проблем с доступом к электронным системам.



В заявлении говорится, что доступ к электронным системам бюро временно ограничен по причинам, связанным с "внешними факторами". В связи с этим оказание услуг на данный момент приостановлено.



Специалисты бюро работают над устранением неисправности.



Причина ограничения доступа в заявлении не уточняется.





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