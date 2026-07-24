Леван Мачавариани: Сложно понять суть шагов, предпринятых Брюсселем

24.07.2026 15:39





«Сложно понять суть шагов, предпринятых Брюсселем. В случае с Кулеви ситуация проста — это порт, находящийся в частной собственности. Государство не играет здесь никакой роли, кроме как должно обеспечить, чтобы территория страны не использовалась для обхода санкций», — заявил член парламентского большинства Леван Мачавариани.



По словам Мачавариани, в страну не поступает никакой санкционной продукции, а также не заходят суда, находящиеся под санкциями.



«Что касается судна, которое оказалось под санкциями, то это произошло уже после того, как оно находилось в порту. После этого оно в порт больше не возвращалось. Конечно, никаких вопросов нет, и я надеюсь, что всё это временно. Предусмотрен шестимесячный период, и я надеюсь, что владельцы порта и Брюссель разберутся между собой. Уверен, что объект будет исключён из списка. То есть он не попадёт под действие санкций», — заявил Леван Мачавариани.



Для справки: в 21-й пакет санкций Европейского союза был включён нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кулеви. Введение санкций предусмотрено через шесть месяцев.





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