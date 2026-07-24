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Россия попала в список стран, в отношении которых США ввели новые пошлины
24.07.2026 13:14
США ввели новые пошлины в отношении 60 торговых партнеров, в список которых, в частности, вошла и Россия.
Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".
Страны, против которых направлены эти меры, столкнутся с пошлинами в размере от 10% до 12,5% на все товары, охватывающие почти весь американский импорт.
Эти пошлины, заменяющие аналогичные пошлины, срок действия которых истекает в пятницу, 24 июля, обосновываются утверждениями о том, что ключевые экономические партнеры не приняли надлежащих мер по борьбе с принудительным трудом.
В заявлении говорится, что Россия, в частности, подпадает под американское расследование по борьбе с принудительным трудом. РФ указана в перечне стран, в отношении которых применяется ставка 12,5%.
Также отмечается, что для товаров из ЕС Трамп установил ставку пошлины в размере 10%, тогда как для Великобритании предусмотрена общая ставка в размере 10% в дополнение к пошлинам, взимаемым с отдельных товаров.
В начале июня стало известно, что в администрации США намерены ввести новые тарифы против основных торговых партнеров Вашингтона, включая Европейский Союз и Канаду, из-за опасений относительно принудительного труда.
Европейская комиссия после этого раскритиковала планы США ввести новые 10-процентные пошлины на товары из ЕС.
24 июля в Европейской комиссии приняли к сведению обнародование Соединёнными Штатами окончательных мер в рамках расследования о непринятии мер в отношении торговли товарами, произведёнными с использованием принудительного труда.
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