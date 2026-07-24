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Суд оставил под стражей обвиняемых по делу о нападении на Левана Хабеишвили
24.07.2026 14:26
Тбилисский городской суд оставил под стражей бывшего начальника одного из подразделений Департамента специальных операций Службы государственной безопасности (СГБ) и сотрудника Департамента особых поручений МВД, обвиняемых по делу о применении физического насилия в отношении оппозиционного политика Левана Хабеишвили. Соответствующее решение принял судья Тбилисского городского суда Джвебе Начкебия.
Напомним, прокуратура в рамках расследования событий, произошедших во время протестных акций 2024 года, задержала пять человек по делу о применении насилия в отношении протестующего Звиада Маисашвили, на сегодняшнем заседании суд пересмотрел меру пресечения в отношении обвиняемых, однако постановил сохранить арест.
В рамках расследования событий, произошедших во время протестных акций 2024 года, были задержаны пять человек по делу о применении насилия в отношении участника акций Звиада Маисашвили, оппозиционного политика Левана Хабеишвили и журналиста Гурама Рогава.
Среди задержанных – трое бывших и один действующий сотрудник спецподразделений, а также действующий сотрудник Департамента охранной полиции МВД.
Двое из бывших спецназовцев уже находятся под стражей по другим уголовным делам.
Всем пятерым предъявлены обвинения по подпункту «б» части 3 статьи 333 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей ответственность за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Кроме того, одному из обвиняемых по эпизоду, связанному с журналистом Гурамом Рогава, дополнительно предъявлено обвинение по части 2 статьи 154 УК Грузии – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста с применением насилия.
По предъявленным обвинениям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
SOVA
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