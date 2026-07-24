Хоштария: Я разделяю инициативу по консолидации оппозиции вокруг свободных выборов

24.07.2026 15:20





Полностью разделяю и поддерживаю инициативу партии «Сначала Грузия» и Виктора Кипиани и поставленную задачу о консолидации всей оппозиции вокруг свободных и справедливых выборов, — об этом один из лидеров Коалиции за перемены Элене Хоштария пишет в социальной сети.



По её словам, в результате консолидации и дисциплинированной, активной, интенсивной совместной работы возможно переломить ситуацию.



«Хочу откликнуться на заявление, инициативу, сделанные «Сначала Грузия» и Виктором Кипиани. Полностью разделяю и поддерживаю поставленную им задачу о консолидации всей оппозиции вокруг свободных и справедливых выборов. Его инициатива касается не начала диалога с Бидзиной Иванишвили, а консолидации оппозиции и активных действий с целью достижения свободных и справедливых выборов, чего мы должны добиться путём системного давления на Бидзину Иванишвили.



Считаю, что именно это сейчас является нашей главной задачей. С одной стороны, те партии, те политические акторы, которые считают, что могут войти в любые выборы и с которыми у нас есть различия, существенные различия, касающиеся стратегии, и они, и мы можем работать вместе, поскольку одно дело — что ты войдёшь в любые выборы, однако невозможно сказать, что ты не хочешь свободных выборов. Соответственно, эта задача объективно объединяет всех нас. Важным и принципиальным является не то, к чьей инициативе мы присоединяемся. Думаю, сейчас точно не время для этого.



Также хочу рассказать и поделиться тем, как я представляю этот процесс. Это не просто политическая консолидация вокруг задачи, это ежедневная, активная, очень интенсивная кампания о том, что означает и каковы эти свободные и справедливые выборы, и что это не политический лозунг, а действительно реальный выход для преодоления кризиса. Как только люди поверят, что свободные и справедливые выборы, с одной стороны, действительно являются выходом, а с другой стороны, достижимы вместе и посредством борьбы, все сосредоточатся на этой задаче.



Наша работа должна быть такой последовательной и интенсивной, чтобы каждый гражданин Грузии своей формой протеста озвучил эту позицию. Например, когда спросишь: «Как ты?», пусть ответит: «Свободные выборы»; когда спросишь, какая погода, пусть ответит: «Свободные выборы». Куда бы ты ни пошёл, должен видеть с балкона вывешенную надпись: «Свободные выборы!» Это должно охватить всю страну, абсолютно всех, в том числе тех людей, которые не могут активно ходить на акции. Когда мы достигнем этого этапа, затем должна быть мощная кульминация — большая акция на Руставели.



Думаю, что в результате этой консолидации и дисциплинированной, активной, интенсивной общей работы мы можем сегодня переломить ситуацию. Поэтому поддерживаю инициативу господина Виктора Кипиани. Конечно, я одна не принимаю решения, соответственно, у меня есть разговор с коалицией. Думаю, в ближайший период должны состояться рабочие консультации с Сначала Грузия для доработки и начала этого процесса», — пишет Элене Хоштария.



Для информации, лидер Сначала Грузия Виктор Кипиани считает, что правящая команда согласится на свободные и справедливые выборы в том случае, если большинство общества будет на стороне оппозиции. Поэтому он предлагает оппозиции консолидацию вокруг свободных и справедливых выборов.





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