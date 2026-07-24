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МИД Грузии сожалеет, что НПЗ в Кулеви попал под санкции ЕС
24.07.2026 15:25
МИД Грузии выражает сожаление в связи с решением о включении Кулевского нефтеперерабатывающего завода в 21-й пакет санкций Евросоюза, - об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.
В заявлении отмечается, что Грузия в полной мере соблюдает санкционный режим, введенный Евросоюзом, учитывает контекст этого режима и принимает все меры для того, чтобы территория страны не использовалась для обхода санкций.
«Сотрудничество с Евросоюзом в данном направлении основывается на принципах прозрачности и открытости.
В рамках этого сотрудничества соответствующие ведомства Грузии на постоянной основе обеспечивают своевременное предоставление институтам Евросоюза всей необходимой информации и разъяснений.
Эффективную работу государственных институтов Грузии подтверждает и тот факт, что до настоящего времени на территории страны не было зафиксировано ни одного случая обхода санкций Евросоюза.
В процессе подготовки 21-го пакета санкций Евросоюза грузинская сторона представила Европейской комиссии исчерпывающую информацию и соответствующую документацию, которые однозначно подтверждают, что включение Кулевского нефтеперерабатывающего завода в подсанкционный список не имеет каких-либо фактических и правовых оснований.
Министерство иностранных дел Грузии выражает надежду, что соответствующие службы Европейской комиссии и государства — члены Евросоюза в течение предусмотренного решением шестимесячного периода будут руководствоваться принципом справедливости и пересмотрят это решение.
Грузия по-прежнему готова к сотрудничеству с институтами Евросоюза и предоставлению им всей необходимой информации», — говорится в заявлении МИД Грузии.
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