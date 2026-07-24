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МИД Грузии сожалеет, что НПЗ в Кулеви попал под санкции ЕС


24.07.2026   15:25


МИД Грузии выражает сожаление в связи с решением о включении Кулевского нефтеперерабатывающего завода в 21-й пакет санкций Евросоюза, - об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.

В заявлении отмечается, что Грузия в полной мере соблюдает санкционный режим, введенный Евросоюзом, учитывает контекст этого режима и принимает все меры для того, чтобы территория страны не использовалась для обхода санкций.

«Сотрудничество с Евросоюзом в данном направлении основывается на принципах прозрачности и открытости.

В рамках этого сотрудничества соответствующие ведомства Грузии на постоянной основе обеспечивают своевременное предоставление институтам Евросоюза всей необходимой информации и разъяснений.

Эффективную работу государственных институтов Грузии подтверждает и тот факт, что до настоящего времени на территории страны не было зафиксировано ни одного случая обхода санкций Евросоюза.

В процессе подготовки 21-го пакета санкций Евросоюза грузинская сторона представила Европейской комиссии исчерпывающую информацию и соответствующую документацию, которые однозначно подтверждают, что включение Кулевского нефтеперерабатывающего завода в подсанкционный список не имеет каких-либо фактических и правовых оснований.

Министерство иностранных дел Грузии выражает надежду, что соответствующие службы Европейской комиссии и государства — члены Евросоюза в течение предусмотренного решением шестимесячного периода будут руководствоваться принципом справедливости и пересмотрят это решение.

Грузия по-прежнему готова к сотрудничеству с институтами Евросоюза и предоставлению им всей необходимой информации», — говорится в заявлении МИД Грузии.


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