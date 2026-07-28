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Три крупнейших терминала России на Черном море ограничили прием зерна из-за атак Украины
28.07.2026 22:04
Российский зерновой экспорт, приносящий в экономику $10-15 млрд ежегодно испытывает нарастающие проблемы из-за атак украинских дронов в Азовском и Черном морях.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли, три глубоководных зерновых терминала, а Черном море — КСК, Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) и ЗТКТ (Тамань) — остановили приемку зерна, доставляемого автотранспортом.
При этом терминал в Тамани мощностью 5,5 млн тонн в год фактически остановился: он принимает зерно только на авто. Два других терминала суммарной мощностью около 15 млн тонн в год — принимали автотранспортом около трети зерна, а основную часть по железной дороге. При этом терминал в Новороссийске принимает зерно вагонами только из Южного федерального округа, сказал один из источников Reuters.
Зерновые порты Азовского моря, откуда пшеница вывозилась в Турцию и на Ближний Восток, встали около двух недель назад — после того, как власти РФ ввели ограничения на проход судов через Керченский пролив. Азовский порт Кавказ, использовавшийся при перевалке с небольших судов на крупные для дальнейшего следования по глубокой воде, был закрыт почти сразу после введения ограничений в Азовском море, сказали источники Reuters.
С 22 июля власти РФ запретили ночное судоходство в Новороссийске из-за опасности обстрела судов. А число зерновозов, рискующих заходить в черноморские порты РФ резко снизилось. «Риски выросли, смелых и безрассудных все меньше», — сказал один из источников Reuters.
Паралич зерновой торговли в Азовском и Черном морях уронил экспорт российской пшеницы в июле до минимума с 2017 года — 1,5 млн тонн по оценкам «Совэкона». Это на треть ниже, чем в том же месяце годом ранее, и вдвое меньше среднего показателя для июля за последние пять лет.
По словам источников Reuters, власти РФ обсуждают возможность перенаправить зерно в балтийские порты, которые пока принимают его без ограничений. Также идет обсуждение и возможностей Каспия, который традиционно используется для поставок в Иран ячменя и кукурузы. Однако с середины июля, как утверждают собеседники агентства, там не наблюдается всплеск отгрузок относительно июня.
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