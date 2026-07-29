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В Грузии заметно выросло число впервые выявленных заболеваний
29.07.2026 22:27
По данным Национальной службы статистики Грузии, в 2025 году сильнее всего увеличилось число впервые поставленных диагнозов по следующим группам заболеваний:
• врождённые аномалии, деформации и хромосомные нарушения — на 14,2%;
• опухоли — на 12,7%;
• психические и поведенческие расстройства — на 10,6%;
• заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани — на 8,9%;
• заболевания глаз и их придаточного аппарата — на 6,8%.
Самыми распространёнными среди населения по-прежнему остаются заболевания органов дыхания.
Также часто регистрируются:
▫️ болезни глаз;
▫️ заболевания костно-мышечной системы;
▫️ болезни системы кровообращения;
▫️ заболевания мочеполовой системы.
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