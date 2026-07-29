В Грузии заметно выросло число впервые выявленных заболеваний

29.07.2026 22:27





По данным Национальной службы статистики Грузии, в 2025 году сильнее всего увеличилось число впервые поставленных диагнозов по следующим группам заболеваний:



• врождённые аномалии, деформации и хромосомные нарушения — на 14,2%;

• опухоли — на 12,7%;

• психические и поведенческие расстройства — на 10,6%;

• заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани — на 8,9%;

• заболевания глаз и их придаточного аппарата — на 6,8%.



Самыми распространёнными среди населения по-прежнему остаются заболевания органов дыхания.



Также часто регистрируются:



▫️ болезни глаз;

▫️ заболевания костно-мышечной системы;

▫️ болезни системы кровообращения;

▫️ заболевания мочеполовой системы.





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