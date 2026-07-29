Z-блогеры раскритиковали власти России за уголовное дело против Дурова

29.07.2026 18:55





Z-блогеры раскритиковали российские власти за предъявленное основателю Telegram Павлу Дурову обвинение в «содействии террористической деятельности» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК), обратил внимание проект «Можем объяснить». «Борьба с телеграмом напоминает стрельбу по своим ногам в попытке не отставать от "стратегических партнеров"», — написал «Репортер Filatov». Z-канал «Позывной Osetin» напомнил, что российская армия, воюющая в Украине пятый год, до сих пор использует Telegram для связи, поскольку мессенджер является самым быстрым и надежным.



«Умеем мы своих земляков через *** проворачивать, конечно, вместо того чтобы Дурова завлечь на свою сторону, ведь Русские же, мы е****м ему ПЖ [пожизненное заключение]. Чтобы он уж точно не вернулся на Родину и нечего общего с нами иметь не хотел», — отметил «Южный фронт». В свою очередь Z-канал «Солдат удачи» предупредил, что Дуров может отреагировать на действия властей радикально: «Он сейчас назло вам закроет все пророссийские каналы и будете пальцы сосать».



Также провоенные каналы подвергли критике логику властей. «ИГИЛ воевал калашниковыми… Содействие терроризму или как?» — задался вопросом «Репортер Filatov». «А чо только Дуров? Производителей телефонов, с которых писали злодеи — под арест. Провайдеры и мобильные операторы, не пресекшие преступные намерения – туда же», — написал Z-канал «Тройка».



Обвинение Дурову предъявила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России утром 29 июля. В связи с этим основателя Telegram объявили в международный розыск. Согласно версии ФСБ, администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, которые используются «украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями» для подготовки «диверсионно-террористических актов, массовых убийств» и кибермошенничества в России. Последствиями этого стали «многочисленные человеческие жертвы» и «многомиллиардный» ущерб, отметили в спецслужбе.



Дуров проживает в ОАЭ — эта страна выдает людей, которых разыскивают в России. На родине ему грозит пожизненное лишение свободы. До этого, 24 февраля, пропагандистские СМИ со ссылкой на ФСБ сообщили о расследовании в отношении основателя Telegram по делу о «содействии террористической деятельности». «Российская газета» и «Комсомольская правда» утверждали, что после начала войны Telegram стал «главным инструментом спецслужб стран НАТО и киевского режима», а также ссылались на данные о более чем 153 тыс. преступлений, совершенных в России с использованием мессенджера, включая убийства девяти высокопоставленных военных.



Дуров связывал эти обвинения со стремлением российских властей ограничить свободу слова и заблокировать Telegram в стране. «Печальное зрелище — государство, боящееся собственного народа», — говорил он.





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