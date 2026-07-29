Израильский «Маккаби» проведет домашние матчи на еврокубки в Батуми

29.07.2026 18:52





Футбольная команда «Маккаби» из Тель-Авива из-за продолжающейся в стране войны, выбрала аджарскую арену для своих домашних матчей еврокубков. Первый матч состоится 30-го июля.



После первой игры с молдавским «Шерифом», окончившейся победой 5-0, израильский клуб опубликовал сообщение, что 30 июля и 6 августа, в 20:00, в рамках 3-го тура Лиги Европы приедут в Грузию. Вероятно, противников будет азербайджанский "Карабах." Правила покупки билетов будут уточняться, но пока ситуация выглядит так:



▪️ купить их могут только те, кто имеет историю покупок на «Маккаби» ранее

▪️ приложить фото паспорта

▪️ данные в билете должны совпадать с данными паспорта при проходе на стадион

▪️ указать место проживания в Батуми

▪️ риложить авиабилет (для граждан Израиля)

▪️ штрихкод появится за сутки до матча







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