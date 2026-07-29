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Пропавший в Грузии таиландский блогер найден мертвым
29.07.2026 18:25
Пропавший в Грузии таиландский блогер Хлун Соло найден мертвым. По распространившейся информации, его обнаружили мертвым в одной из гостиниц Тбилиси.
Информация об исчезновении блогера распространилась 13 июля, с тех пор его разыскивала семья.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии (доведение до самоубийства).
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