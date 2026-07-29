Пропавший в Грузии таиландский блогер найден мертвым

29.07.2026 18:25





Пропавший в Грузии таиландский блогер Хлун Соло найден мертвым. По распространившейся информации, его обнаружили мертвым в одной из гостиниц Тбилиси.



Информация об исчезновении блогера распространилась 13 июля, с тех пор его разыскивала семья.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии (доведение до самоубийства).





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