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Пропавший в Грузии таиландский блогер найден мертвым


29.07.2026   18:25


Пропавший в Грузии таиландский блогер Хлун Соло найден мертвым. По распространившейся информации, его обнаружили мертвым в одной из гостиниц Тбилиси.

Информация об исчезновении блогера распространилась 13 июля, с тех пор его разыскивала семья.

Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, расследование ведется по статье 115 Уголовного кодекса Грузии (доведение до самоубийства).


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