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Лаша Гуджеджиани возглавит сборную Узбекистана по дзюдо


29.07.2026   19:11


Лаша Гуджеджиани, бывший главный тренер сборной Грузии по дзюдо, возглавлявший команду с 1 декабря 2020 года, теперь будет тренировать сборную Узбекистана. Об этом сообщает Setanta Sports.

Гуджеджиани принял решение покинуть сборную Грузии несколько дней назад и в публичном заявлении назвал причиной своего решения отсутствие мотивации.

Напомним, что под руководством Лаши Гуджеджиани грузинские дзюдоисты завоевали одну золотую и три серебряные медали на Олимпийских играх 2020 года в Токио. На Играх 2024 года в Париже сборная Грузии выиграла одну золотую и две серебряные медали. В 2025 году под его руководством команда добилась ещё одного исторического успеха, став чемпионом мира в командном зачёте.


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