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Волонтерку оштрафовали в Тбилиси за выгул парализованной собаки без поводка


29.07.2026   18:50


Волонтерку оштрафовали в Тбилиси за выгул парализованной собаки без поводка. Несмотря на справку от ветеринара и поддержку общественности, оспорить штраф не удалось

Беларускую активистку Ольгу, которая живет в Тбилиси, дважды останавливали сотрудники Агентства мониторинга животных на Малом озере в Глдани. Причина — ее подопечная собака Фейт, которая гуляла без поводка. У Фейт травма позвоночника и частично парализованы задние лапы, из-за чего на поводке она не может двигаться так, как необходимо для реабилитации.

В первый раз Ольгу оштрафовали на 150 лари, во второй — заставили покинуть парк под угрозой штрафа в 300 лари.


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