Волонтерку оштрафовали в Тбилиси за выгул парализованной собаки без поводка

29.07.2026 18:50





Волонтерку оштрафовали в Тбилиси за выгул парализованной собаки без поводка. Несмотря на справку от ветеринара и поддержку общественности, оспорить штраф не удалось



Беларускую активистку Ольгу, которая живет в Тбилиси, дважды останавливали сотрудники Агентства мониторинга животных на Малом озере в Глдани. Причина — ее подопечная собака Фейт, которая гуляла без поводка. У Фейт травма позвоночника и частично парализованы задние лапы, из-за чего на поводке она не может двигаться так, как необходимо для реабилитации.



В первый раз Ольгу оштрафовали на 150 лари, во второй — заставили покинуть парк под угрозой штрафа в 300 лари.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





